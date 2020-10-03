嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社歡慶太平雲梯3周年，中秋連假推出「鼓樂太平樂悠遊」系列活動，3日邀請聞名海內外的「十鼓擊樂團」到現場展演，吸引數萬名人潮，據統計，太平村去年遊客數約100萬人次，今年可望突破150萬人次及購示登雲梯人數60萬人次。
太平村是一個人口200多人的山區聚落，10多年前，前縣長陳明文和嚴清雅提出雲梯構想時，因其他地區不少景點都有天梯設施，多數人並不看好，但太平雲梯完工後，在嚴清雅和一群熱愛家鄉的伙伴多年努力、加上政府資源挹注，已經成為社區永續經營的山中傳奇。
「十鼓擊樂團」今日上、下午在雲梯旁廣場各有一場表演，讓遊客近距離感受自然與藝術滂薄之姿。縣長翁章梁指出，合作社經營太平雲梯3年，對內部分所得回饋社區，對外爭取建設和資源，從人文、觀光、藝術、產業、文創到創生，處處是驚奇，處處也值得學習。
為感謝縣府等單位多年來的支持，嚴清雅今日致贈翁章梁、阿里山森鐵暨文資處長黃妙修和阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽雲梯積木文創商品，會中眾人在熱感溫的紀念馬克杯上淋熱水，馬克杯隨即呈現雲梯山水線條圖樣，象徵細水長流。
(中時 )
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