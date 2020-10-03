新營南瀛綠都心登場的「傳藝鬥陣看文化」，壓軸大匯演場面精采。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

「傳藝鬥陣看文化」，匯聚7個傳統藝陣團及5個表演藝術團隊近200位專業演員登臺。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

今晚新營好有看頭！台南有「藝陣之鄉」美名，今天在新營南瀛綠都心登場的「傳藝鬥陣看文化」，匯聚7個傳統藝陣團及5個表演藝術團隊近200位專業演員登臺，演出場面浩大，壓軸大匯演更將演出團隊分為文陣、武陣，透過傳統藝陣與當代表演藝術對話，引領全場氣氛嗨翻天。

拉近民眾與傳統藝術距離，台南市政府文化局結合傳統與創新，積極推廣在地藝陣復振，國立傳統藝術中心主任陳濟民也出席今年活動，對於藝陣市集的藝陣體驗與藝陣匯演相當讚賞，肯定活動舉辦方式，的確有助於拉近民眾與傳藝距離。

今晚「傳藝鬥陣看文化」演出由台南應用科技大學藝術學院院長顧哲誠擔任藝術總監，邀請國內最頂尖的傳統藝陣團與表演藝術團隊輪番上陣。

登場藝陣團包括八方傳統藝陣創新藝團、大甲鎮瀾宮哨角隊及轎前吹、臺南雄威館龍獅團、正和軒民俗古樂團、全臺白龍庵如意增壽堂、溪南寮金獅學會、雷昇傳藝劇團，傑出團隊則有雞屎藤舞蹈劇場、谷方當代箏界、人舞劇場；還有活力新星臺南應用科技大學舞蹈系等，9支作品從各自演出乃至大匯演串接，完整呈現歷屆民藝節跨團隊大匯演規格，完全無冷場。

顧哲誠表示，本次演出特別安排布袋戲說書人無縫接軌貫穿全場，如同一整集真人版布袋戲講古一氣呵成，加上「聽覺三樂」北管樂、龍獅鼓樂、箏樂以及「視覺三大」大旗、大神偶、大娘傘，最後還有「家將三部曲」，壓軸大匯演更將全場氣氛帶至最高潮。

從下午開始就在新營文化中心廣場舉辦「藝陣市集」安排多個體驗攤位，吸引親子闖關，體驗「藝陣歌曲」、「拍面宋江陣」、「陣頭桌遊」、「白鶴金獅小手作」、「沙畫金獅陣」、「宋江陣兵器」、「牛犁歌裝扮」、「舞龍舞獅」、「官將首裝扮」、「鼓花陣」、「醒獅」、「傳統歌謠接歌挑戰」、「跟我打大鼓」、「一代宗師就是你」等相關主題，現場也販售文化局文創商品並設外語服務站，大人小孩都沈浸在傳統藝陣世界。

(中時 )