高雄小港聯結車撞機車 23歲騎士「無呼吸心跳」送醫急救 20:142020/10/03 中時新聞網 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／翻攝Google Map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋連假第三天，高雄小港發生一起嚴重車禍。事發於高雄市小港區永光街與沿海二路交叉口，3日傍晚5點48分，一輛聯結車與機車發生碰撞，23歲的機車騎士被撞後當場失去呼吸心跳，目前已送往醫院急救。 更多 CTWANT 報導 中秋連假2度擾台！共軍運8機再侵我防空識別區 國軍防空飛彈追監 金曲31／全場最辣！女星透膚禮服登紅毯 「裸到骨盆」看光螞蟻腰 (中時新聞網) #高雄小港 #聯結車 #23歲 #呼吸心跳 #發生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連假第二天 國一南屯交流道車禍 貨車頭全毀司機受困 09:582020/10/02 社會 老舊垃圾車滿街跑 中市議員要求汰換 04:102020/10/03 地方新聞 國1汐止交流道大貨櫃車翻倒 警消急衝現場封路拖吊 17:342020/10/03 社會 黑象球員買嘉瑞 失速翻車不治 04:102020/10/02 社會新聞 社會10點檔》淫魔工程師小頭失控 潛伏校園綑綁姦殺女童 22:012020/10/02 社會 中秋倍感淒涼打胰島素輕生 警踢破鬼門關搶人 12:442020/10/02 社會 百萬名車九份路邊違停 機車全掛「沒一輛可離開」 10:542020/10/02 生活 雙B名車撞騎士受傷送醫 同車乘客竟圍觀嘻笑 11:222020/10/02 社會 逼車互起口角 囂張男亮「槍」遭逮 16:272020/10/03 社會 少年無照騎車載少女 中秋深夜掉落魚塭少年溺斃 08:542020/10/02 社會 社會熱門新聞 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 牛肉麵店淫魔男無套性愛史！廣告小妹曝光全底細 - 社會 妻連3年拒嘿咻 60歲翁不忍了 丟整疊現金要看護「腿打開」 - 社會 正妹曬高開叉美腿超養眼 撩起裙「模犯生」底細露餡 - 社會 重聽酒女遭客打槍 淪落萬華1500「快餐店」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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