中秋連假第三天，高雄小港發生一起嚴重車禍。事發於高雄市小港區永光街與沿海二路交叉口，3日傍晚5點48分，一輛聯結車與機車發生碰撞，23歲的機車騎士被撞後當場失去呼吸心跳，目前已送往醫院急救。

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(中時新聞網)