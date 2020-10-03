一年一度的「黃家古厝音樂會」，3日晚間7點登場，首支正式曲目「艾爾加：第一號威風凜凜進行曲」是為了慶祝蔡英文總統連任。（劉秀芬攝）

一年一度的「黃家古厝音樂會」，3日晚間7點在總統府資政黃崑虎的台南後壁老家登場，蔡英文總統是當選總統後第4度出席欣賞音樂會，她表示感謝黃崑虎23年都在中秋時舉辦音樂會，讓大家有團圓的機會，而且這場音樂會是為樂紀念前總統李登輝，特別別有意義。

蔡英文說，這段時間因為有疫情，大家很聽疫情指揮中心的政策，非常團結，疫情得以控制，她相信以台灣人的韌性，不管未來會遇到更大的困難、挑戰，她有信心台灣人一定會團結起來。

不畏疫情，除了蔡英文，台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦等人也到場聆聽，不少民眾也下午就前往卡位，希望選個好位置好好享受音樂饗宴，現場座位都客滿，許多民眾站著欣賞。

黃家古厝音樂會已連續舉辦23年，每年音樂會都緊扣著「族群融合」的主題，希望能發揚台灣精神，讓民眾能發自內心的熱愛與疼惜自己的故鄉，對鄉土更有感情，對土地更有認同感。

今年音樂會同樣邀請眾多知名演奏家與音樂家共襄盛舉，類別涵蓋歌劇、西洋古典樂、南管、排笛、原住民古調、客家歌謠、台語老歌等，展現台灣族群多元和諧的圖像。

為了紀念今年7月辭世的前總統李登輝，音樂會暖身曲由「新韻合唱團」帶來李登輝生前最喜愛的日文歌曲《化作千風》；整場音樂會由「TASO台灣藝術家交響樂團」樂音貫串全場，首曲「艾爾加：第一號威風凜凜進行曲」則是為了慶祝蔡英文連任，期許有一個更進步的新台灣。

黃家古厝興建於1923年，是閩南五合院建築，國策顧問黃崑虎1998年起在中秋前後開放古厝稻埕舉辦音樂會，參加人數從數百人逐年增加至2000多人，蔡英文當選總統前曾多次出席，當選總統後是第4次出席，副總統賴清德也曾連續9年參加。

(中時 )