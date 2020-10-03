美國總統川普與第一夫人梅蘭妮雅1日皆確診，震驚全美。川普先前在推特上證實自己確診後，於2日在自拍影片上表示自己與第一夫人身體狀況良好，即將前往醫院治療觀察數日。宅神朱學恒看到川普的影片後表示，「到底是我的想像，還是他看起來真的很累」，並直呼美國大選的變化讓人必須繃緊神經。

川普今先前在推特上PO出一段影片，而他也在影片中表示：「感謝每一位巨大的支持，我即將前往華特里德國家軍事醫學中心治療觀察，現在狀況不錯，但仍要確認病況；第一夫人身體也很好，非常感謝，我將永遠不會忘記，謝謝！」

對此，朱學恒今(3日)在臉書上發文表示，「到底是我的想像，還是他看起來真的很累？」並指出，當年英國首相強森也是一開始沒問題，結果後來呼吸困難差點丟掉小命，美國大選大變化真是讓人放鬆不得。

網友們也留言回應，「不是累，是覺得受挫」、「精神狀態差很大」、「最強暗殺法，殘己殺敵！此次獻頭者，川普是也！賭的是自己的的命比較硬，對自己狠才能獲勝」、「這一切都是套路」。

(中時新聞網)