中華職棒二軍總冠軍賽第4戰，味全龍對上中信兄弟二軍，一開賽就取得大幅領先，曾傳昇、劉基鴻都各貢獻4分打點，雖然兄弟9下追4分，不過最後仍由味全龍10比8擊敗兄弟，逾20年再度拋下紅色彩帶，不負球隊推手魏應充厚望，拿下復出後二軍首冠。

味全龍隊今天前半段就取得大幅領先，2局2人出局滿壘，曾傳昇適時深遠三壘安打清光壘包，取得3分。狀元劉基鴻在3局敲出1支2分砲，將比數拉開至5：0後；到4、5兩局龍隊又各添1分，前半場打完以7：1領先對手中信兄弟。

比賽後半段，龍隊在6局再添2分，最後半局劉基鴻敲出單場第2支全壘打，也是個人系列賽第3轟，單場4支3、4分打點，雖然中信二軍在9局末段窮追不捨，味全龍隊最後仍以10：8力克中信兄弟，於5戰3勝的系列賽中取得3連勝封王。

對於味全龍隊開訓不到1年先後拿下二軍交流盃賽冠軍及回歸後中職例賽首冠，總教練葉君璋說，儘管陣中幾位主力選手去當兵或受傷，但年輕球員們個個拚勁十足，全隊上下一心，還好沒有辜負創辦人魏應充先生的厚望。

這次在4場系列賽擊出3轟，打擊率超過4成的劉基鴻說：「很想贏！很開心能以總冠軍為今年賽季畫下完美句點。」在系列賽打擊率突破5成的隊長林旺衛則說，自己擔任隊長，過程中一直激勵自己要帶頭拿出表現；轉隊後再度拿下二軍總冠軍的曾陶鎔，開玩笑說自己「5連霸」，他說來到新球隊，自己也重新開機。

今天封王後，魏應充個人粉絲團第一時間貼出魏應充對龍迷的感謝，龍迷也激動留言感謝龍隊復出。龍迷張董說：「今天好激動，眼淚打轉。」

味全龍拿下2020中職二軍總冠軍。（味全龍提供）

(中時 )