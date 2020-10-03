桃園一名管姓男子受陳姓大哥所託，幫忙接送對方的乾女兒下課，不料僅因常常遲到，竟遭陳男率眾囚禁、施暴長達近36小時，甚至被逼簽下本票，最後不堪虐打引發橫紋肌溶解死亡。陳男到案後坦承犯行，指自己只想給管男教訓，並無殺人犯意；檢警認定本案事證明確，偵結依傷害致死罪嫌起訴陳嫌等人。

檢警調查，陳男今年因案執行拘役，期間託付管姓小弟幫忙接送乾女兒，後來不滿對方時常遲到，於5月間約他出面談判未果，遂於次日凌晨直接找上門，並強行將其帶回租屋處，再夥同高姓男子、陳姓女子及3名未成年少年，先逼迫管男簽下3張本票，隨後以徒手、持棍棒等方式對他施暴，造成被害人全身多處受傷。

沒想到，陳男並未因此氣消，仍持續監禁管男，4名成年人、5名未成年男女從5月21日上午8時至22日上午，不斷用木板、木棒、鋁棒等物持續毆打被害人；直到22日傍晚，陳嫌發現管男開始意識不清、持續嘔吐，才驚覺大事不妙，趕緊叫救護車將他送醫，無奈傷者仍因傷重併發紋肌溶解及腎衰竭宣告不治。

陳男遭逮後坦承施暴，辯稱自己只想給對方教訓，沒想到會打死人；其餘涉案男女也承認有逼死者簽本票、毆打等行為。檢警偵辦後，除了從現場扣得的木棍驗出陳男等人指紋及DNA，也從嫌疑人對話訊息發現管男被剃光頭髮虐待的畫面，認定本案事證明確，近日依傷害致死罪嫌提起公訴；至於涉案的5名未成年人，則交由少年法庭審理。

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(中時新聞網)