第31屆金曲獎頒獎典禮進行中，知名雙人團體動力火車也受邀頒發最佳原住民語歌手與專輯獎，不過他們在出場時卻遇到難得一見的「放送事故」，音樂突然卡卡又跳針，讓網友傻眼直呼：「剛剛一度以為我電視壞掉！」

動力火車此次受邀擔任頒獎嘉賓，竟遇上罕見的放送事故。原本應該是在他們一邊上台時，一邊放著他們所唱的歌，未料音樂卻出包，導致歌聲卡卡又跳針，令觀眾一時間還以為電視壞掉，網友也紛紛在PTT留言「傻眼以為我家電視壞掉XDDDDDDDDDDDDD」、「剛剛是車禍現場」、「超尷尬」。

第31屆金曲獎頒獎典禮今(3日)晚間7點首度移師台北流行音樂中心舉行，入圍6獎的歌手魏如萱(娃娃)首挑大樑，擔任典禮主持人，而星光大道則是請來瑪麗、蔡旻佑主持。

除了堅強主持陣容，典禮也是亮點多多，包括Ella陳嘉樺、蔡依林、徐若瑄受邀擔任頒獎嘉賓，被譽為「行走的CD」歌王林俊傑帶來的精采表演，還有6度叩關的梁靜茹，是否能如願拿下出道20年來第一座金曲歌后獎座，引發外界關注。而梁靜茹也將在本屆金曲獎以「自覺與重生」為主題獻唱。

(中時新聞網)