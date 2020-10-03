I’m running as a Democrat, but I will be an American president. Whether you voted for me or against me, I will represent you. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

美國總統大選進入最後階段，川普總統2日凌晨在推特發文寫道，他和夫人梅蘭妮亞新冠病毒檢測結果均呈陽性證實確診，會馬上展開隔離和治療。民主黨候選人拜登也在推特上發文祝川普早日康復，但今天拜登卻被發現，在推特上說他將成為下屆美國總統，引起各界熱議。

對於川普確診，民主黨總統候選人拜登2日在推特發文，他和妻子已向川普夫婦表達慰問，並希望2人可以盡速康復，「我們將繼續為總統及其家人的健康和安全祈禱」。

不過，拜登被發現於3日時在推特上發文表示，「我代表民主黨參加總統大選，而我也將會成為一名美國總統。不管你們投票支持我、亦或是反對我，我都將會代表你！」(原文：I’m running as a Democrat, but I will be an American president. Whether you voted for me or against me, I will represent you.)

網友們對他的說法似乎並不買單，並在他的推文下留言，「有人注意到他投票用的是過去式嗎，我們還沒投票耶，拜登你還好嗎？你叫甚麼名字？」、「你永遠不會代表我！絕不！您所代表的事物與態度無法與真正愛美國的人保持一致」、「作為民主黨候選人，你將不再代表美國人」。

(中時新聞網)