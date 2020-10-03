川普夫婦確診新冠肺炎同一天，最近曾訪問台灣的美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）2日在國會聽證會上，為第一家庭在總統辯論會上未戴口罩辯護，並再度批評中國大陸當局在疫情爆發初期隱瞞訊息的做法。

阿札爾在眾議院新冠病毒危機特別委員會報告並接受質詢，面對民主黨議員質疑川普和家人日前在總統大選辯論會上不戴口罩，是「給美國人民樹立壞榜樣」，他回答：「我們的建議一直都是洗手、維持社交距離、戴口罩…但第一家庭和總統的保護與我們的不一樣，有很多其它措施。」

而對共和黨議員所問，中國大陸若早些與美國分享病毒情報，沒有隱瞞人傳人的訊息，沒有讓世界衛生組織腐敗不堪，允許美國科學家進入調查，是否就不會有那麼多美國人失去生命？阿札爾比回答「是」。

這是美國爆發新冠疫情以來，阿札爾首次在國會就疫情因應策略接受國會議員質詢。他上次質詢是在二月，當時他宣稱美國爆發新冠疫情的可能性「非常低」。美國新冠確診病例目前名列世界第一，達730萬例，死亡人數超過20萬。

(中時 )