一名李姓騎士騎乘百萬重機在屏東枋寮與小客車發生擦撞，李男宣稱自己的愛車經過改裝後價值高達220萬元，車禍除了導致車損、身體疼痛，還讓他對騎車心生恐懼，提出車損及精神賠償逾140萬元。不過法官查驗發現，事故後李男還騎車往返屏東、台中，隔年還吞下超速罰單，實在看不出有「騎車陰影」，審結扣除保險賠償後，駁回他其餘之訴。

據ETtoday報導，2018年10月間，李姓男子騎著有「義大利猛獸」、「義大利戰馬」之稱的大型重機Aprilia RSV4，行經屏東枋寮鄉台一線435公里處時，與王男駕駛的小轎車發生擦撞。

李男主張，自己愛車定價116萬8000元，經過改裝，價值高達220萬元；而車禍讓他花了140多萬元修車費，及行車裝備損失19萬逾元。此外，他因車禍導致背部疼痛，也因此對騎乘重機心生恐懼，因此要求精神慰撫金30萬元。

王男法庭上回辯表示，他當下變換車道時有先打方向燈，並有充分評估與後車間距離，認為大型重機應比照小型汽車，不得行駛於慢車道，又李男事故當下行駛在慢車道就算了，還超速，認為對方本應負起部分責任。

有關高求償金的部分，李男強調自己的重機定價116萬8000元，加上改裝，價值已來到220萬元；不過桃園地院經送「車輛行車事故鑑定會」調查後發現，李男重機僅有右前車殼、右把手、前輪土除、右後視鏡等4處受有些許輕微擦傷，且他自己提出的維修估價單也僅4萬9450元，對此認定求償金額不合理。

不過法官審理發現，李男提出的維修估價單僅4萬9450元，請求高額維修費顯然不合理；而李男在事故當天還在臉書PO出「V4墾丁二日遊，平安歸來」的貼文，打卡地點在台中，顯然事故發生後，仍繼續騎車從屏東到台中。而李男隔年8月還因車速吞下8000元罰單、吊扣駕照3月，實在難認為有騎車陰影，審結扣除保險賠償後，駁回他其他求償之訴。全案仍可上訴。

(中時新聞網)