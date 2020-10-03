新聞龍捲風

共機從上個月開始到現在，不斷在台海空域出現，美國總統川普如今確診新冠肺炎。兩岸若開打，美國會來幫我們打仗嗎？名嘴康仁俊對此回應說，川普確診，對現在的亞洲局勢來講，可能暫時不會產生太大的變化。

康仁俊在中天政論節目《新聞龍捲風》中表示，川普確診的消息傳出，第一.股市震盪；第二.很多人會擔心或者質疑，這會不會是一個川普選戰的奧步、在選舉的部分會不會有些調整？他認為，川普確診這件事情，對現在的亞洲局勢來講，可能暫時不會產生太大的變化。比較大的差別是，大陸飛機不斷地擾台，更襲擾到海峽中線這一塊，大都是戰鬥機，還包括殲-11、殲-10。

康仁俊指出，反潛機其實是針對潛艦作戰的部分，海面下的部分，一般不會直接進到台海這個地方，因為台海的位置不適合潛艦作戰。因為它非常狹小，而且水深不夠深，所以一般來講，潛艦作戰，其實要扼守的就是台海這個通道。

康仁俊表示，從現在的執政者到一般民眾，沒有人會認為，兩岸這個時候需要開戰，未來大家也不希望開戰。

(中時新聞網)