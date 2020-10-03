大陸網站最近出現一堆所謂的「處女鑑定師」，因為有處女情節的男士們，意外的比想像中還多，因此這「職業」在網路上瘋傳，更出現不少奇葩辨識方法，先前有一段對截圖掀起網友熱議，一對男女曖昧後在一起，最後男子竟因為女方「大腿內側合不攏」打算分手，為證明清白的女方，意外發現男友手機有奇怪群組，還有奇怪的對話。

這名女子因為想證明仍是處女，答應與男友開房間，發現男友微信群組對話，男友傳女子照片到群組，要求其他人「鑑定」，只見其他人一人一語發表意見，像是「嘴邊有痣，屬風流長相，很難22年守身如玉」、「目多白少黑，面泛桃花性慾一定強」。

甚至家庭背景也被列入鑑定，鑑定師們表示「家裡管很鬆的，基本上高中就喜歡與人亂玩」、「父母穩定事業、或是公務員，是處女機率比較大」，這名女子看完對話相當憤怒，頭也不回立刻閃人，並向有處女情節的男子喊話「你們可以選擇保守，但沒有傷人的權利」。

根據網友調查，這群跟隨「處女鑑定師」男士多達20萬人，架設許多網站，秉持「貞操就是女生的價值」，標明各種方法可以鑑定處女，其中最令人傻眼就是「透過看胸大不大，上廁所時間長不長來判定」，甚至還會教導如何找處女；這群人對非處女的厭惡程度難以想像，讓許多網友大感不可思議，直呼「再次刷新三觀」。

(中時新聞網)