張惠妹旗下新人「顏值爆高」 入圍最佳新人長髮萌妹竟是男兒身

第31屆金曲獎頒獎典禮3日於臺北流行音樂中心舉行，天后張惠妹（阿妹）愛徒持修以《房間裡的大象》擊退勁敵高爾宣、9m88等奪下最佳新人獎，領獎時感謝老闆阿妹及製作團隊，也興奮直喊「太爽了」，留著過肩長髮、可愛妹妹頭的他其實是個大男孩，過去曾想剪短，但阿妹喜歡他長髮造型，主持人魏如萱問得獎後老闆是否允許剪短？持修向阿妹喊話：「拜託了，到這裡（肩膀）就好，不然吹頭很累」，幽默一席話笑翻全場。

24歲的持修以首張專輯《根本不是我對手》首度叩關金曲獎就奪獎，其實前一晚做惡夢「夢到喊別人名字」，他特地帶神奇寶貝球及噴火龍卡片當作幸運物。17歲就簽進大規模公司的他，坦言當過助理各種職位，也多次換過製作人，「我流浪很多地方，很多人覺得我很廢，本來想放棄主流公司，自己做專輯」，他提到阿妹當時主動慰留「她從第一天就把我當家人，她那時在巡演，請工作人員跟我說，給她一次機會，她一定不會讓我失望」。

持修感謝阿妹「謝謝妳，讓我有這機會」，語氣停頓被懷疑有哽咽？持修堅稱「那不是哽咽，只是流汗，此生沒哭過，絕對不會哭」。持修獲獎後，阿妹男友sam在IG發文「有人在家哭慘了」，抖出阿妹感動內幕，持修聽聞後笑說「哈哈妳哭了，我沒哭」。被問到得獎後最想做的事？持修說要立刻把大頭貼換成獎座，而自己胃不好，已超過3年不吃甜食或炸物，但得獎太開心「我要吃20塊麥當勞麥克雞塊，要沾糖醋醬」。

(中時 )