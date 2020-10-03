音樂人的盛事第31屆金曲獎今(3日)晚間在台北流行音樂中心（北流）舉行，歌王歌后獎落誰家，讓許多樂迷都十分關心，美女立委高嘉瑜稍早也在北流打卡，貼出自己戴著口罩坐在台下參加金曲獎的照片，她更發下豪語，直說：「相信自己有上台的一天」。
外型清秀的高嘉瑜先前到醫院為網紅館長探病，以一曲〈隱形的翅膀〉走紅，雖館長當下表情尷尬想笑，但仍引來不少粉絲讚高嘉瑜人善心美、歌聲動人。而高嘉瑜今則和朋友現身北流參加金曲31，稍早滅火器得到最佳樂團獎，高嘉瑜第一時間發文祝賀。
高嘉瑜開心寫下：「我在南港北流金曲獎頒獎典禮，恭喜最佳樂團—滅火器，今天是屬於音樂人的一天，相信自己，有上台的一天」，有粉絲鼓勵她說：「如果主辦單位，邀請嘉瑜唱『隱形的翅膀』做為表演節目，那該有多好啊！」、「怎麼沒有邀請你上台高歌啊，收視一定會飆高」，但也有人虧：「超期待港湖胖虎會有這麼一天」、「高委員快上台搶麥克風，讓他們明白什麼叫真正的歌手」。
金曲31今晚首度移師台北流行音樂中心舉行，先前入圍名單公布，歌手阿爆（阿仍仍）的專輯《母親的舌頭kinakaian》入圍8項，是入圍大贏家，接著是新生代天后鄧紫棋《摩天動物園》入圍5項，歌王方面有周華健、J.Sheon、吳青峰、張震嶽、裘德、黃明志，歌后競爭激烈，梁靜茹、許哲珮、魏如萱、楊乃文、王若琳、鄧紫棋，各有支持者，堪稱死亡之組。
(中時新聞網)
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