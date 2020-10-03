中秋連假將於明日進入尾聲，根據氣象局資料顯示，明(4)日各地天氣晴朗，大多為多雲到晴，對此，氣象專家戴立綱也呼籲民眾，把握周末好天氣，因為下周一有新一波東北風抵達，周一北部將會轉雨溫降，周二北部溫度跌破2字頭，來到19度！

根據氣象局臉書專頁指出，明日天氣和今日大致相同，但下周一開始，北部及東北部天氣轉濕涼；其中宜蘭及桃園以北地區下雨時間長，且有局部大雨發生的機率。下周二到六北部及東北部均受東北風影響，天氣較涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

對此，臉書專頁「天氣風險WeatherRisk」也指出，連假假期結束，下周一新一波東北風抵達，讓南北之間會有顯著的天氣及溫度差異。此外，目前在關島西北方海面有一個熱帶擾動，未來不排除發展成颱風的可能。

天氣風險主播彭啟明針對位在關島的熱帶擾動作出說明，他表示這熱帶擾動距離台灣東邊2000多公里，很有可能在下周四、周五左右接近台灣，但現在預測有可能往台灣東邊，或是南邊移動，未來天氣變數還很大。彭啟明也指出下周天氣將會有2大關卡，第一是北部氣溫大降，第二則是低壓接進與否。

戴老師 說天氣時間！ 週休外出：中午熱，多喝水，白天外出防曬，熱兩天。週一北部轉雨溫降，週二北部探19度喔！ 下週五（10/9），低壓西移接近，北、東部會轉雨，目前模式看來，若有發展機會，國慶假期安排海邊、山區活動的朋友，就要特別注意！ 由戴立綱發佈於 2020年10月2日 星期五

(中時新聞網)