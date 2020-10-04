美國總統川普驚傳確診新冠肺炎，引發金融市場2日劇烈震盪，美股四大指數挫低，油價大跌逾4％，避險資產美元與日圓走高，恐慌指數躥揚。接下來市場焦點將圍繞在川普的健康狀況、紓困案在國會的進展，以及聯準會（Fed）主席鮑爾的演說。

美股四大指數2日連袂下跌，那斯達克與費城半導體指數跌勢尤重。那指終場大跌2.22％，報11,075.02點；費半指數重挫3.08％，報2,221.12點，標普500指數下跌0.96％，收在3,348.44點；道瓊工業指數跌勢相對緩和，收低0.48％，報27,682.81點。

即便美股2日慘綠，但四大指數周線仍然收紅。道指全周大漲1.9％，標指與那指周線雙雙收高1.5％，費半指數周線勁升1.99％。

國際油價2日暴跌逾4％，美國西德州期油與布蘭特期油雙雙跌破每桶40美元，周線連續兩周收黑。美國指標期油2日收盤大跌4.1％，降至每桶39.27美元，全周暴跌7％。布蘭特期油重挫4.3％，報37.05美元，全周跌幅深達8％。

距離美國總統大選不到一個月，川普染疫為市場增添變數，避險資金2日湧進美元與日圓，推升匯價走高。

日圓兌美元匯價2日盤中一度衝上104.95日圓，升抵一周高點，並創下一個多月來最大升幅，午盤過後漲幅收斂，終場上升0.22％，報105.365日圓。追蹤美元對一籃子對手貨幣表現的美元指數2日收盤上升0.1％，至93.81。

有美股恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX），2日盤中衝高至將近30，尾盤收在27.63，升幅達3.48％。

投資人接下來關注的焦點包括川普的健康狀況，以評估是否會影響美國總統大選。美國新一輪紓困案在國會卡關多時，市場預期鮑爾的演說將呼籲政府伸出援手，刺激經濟復甦。

(工商 )