苗栗縣一名22歲陳姓女子欠林姓男子錢，被林男押回住處拘禁，結果陳女竟趁林男不注意時，偷走房間抽屜內的1萬4000元，林男氣到報警處理，陳女被依竊盜罪判處拘役10日，但林男更慘，吃上傷害、重利及妨害自由3項官司。

檢警調查，陳女向林男借錢沒還，今年6月20日深夜11點50分許，林男與同夥在苗栗市1家超商附近，將陳女押上車帶回住處拘禁。

隔天早上7點多，林男發現放在房間抽屜裏的1萬4000元不翼而飛，懷疑是陳女幹的，陳女否認，但林男的女友執行搜身，從陳女衣物內搜出1萬4000元，林男抓狂報警。

陳女坦承犯行，但表示因自己身上原有的2000元被拿走，沒錢坐車回家才開抽屜拿現金；苗栗地檢署依竊盜罪嫌，向苗栗地院聲請簡易判決處刑，法官審酌陳女高中肆業且無業等情狀，判處她拘役10日，如易科罰金，以1千元折算1日。

但陳女同時也反控遭林男等人強押上車還遭毆打，而且因為林男放高利貸，她才還不出錢，結果林男因為涉重利、傷害及妨害自由等罪嫌，由檢警另案調查中。

(中時新聞網)