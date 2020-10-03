解放軍近期在台海周邊舉行多場軍演，共機也頻頻擾台，使兩岸情勢一度緊張，據英國媒體報導，美國史丹佛大學博士馬斯特羅（Mastro）聽聞一位中國大陸分析家透露，「解放軍有能力在1-2年內入侵台灣」，但他們預估時間「會在10年內」。

據英國《衛報》報導，大陸在香港推行「港版國安法」之後，讓長達1年的抗議暫停，北京航空航天大學高研院法學院副教授田飛龍曾表示，這是為向台灣和美國傳遞訊息，北京下一步可能會推動「台灣國安法」。

但要在台灣實施國安法，必須先軍事佔領台灣，而武力攻台不太可行，原因是「中國缺乏軍事能力」來奪取配備美國先進武器的台灣，另一方面則是因為侵台後的國際反對聲浪。

《衛報》分析，解放軍軍機近期頻頻擾台，台海緊張引國際關注，美國史丹佛大學中國軍事和安全政策馬斯特羅(Oriana Skylar Mastro)博士表示，中國大陸的兩岸分析家曾告訴過她，解放軍有能力在1到2年內入侵台灣，但她和其他專家則評估認為，台海戰爭10年內有可能發生，「預估在2028年開戰」。

而馬斯特羅博士也指出，兩岸之間因為台灣問題發生戰爭的可能，比人們想得要更可能成真。她認為，美國必須承諾協助台灣守衛，並加強美軍在亞洲的軍力部署，因為在大陸的想法中，獲得台灣的利益是巨大的。

(中時新聞網)