新科台語歌王歌后蘇明淵與朱海君。(記者廖映翔攝)

擁有律師、歌手雙重身分的蘇明淵，首度入圍金曲，就以專輯《善良的歹人》拿下最佳台語男歌手獎，讓他上台發表得獎感言時，一度激動哽咽到說不出話來，他紅著眼眶說：「謝謝金曲獎，這個獎對於一個律師來說，是一個奢侈的榮耀，但是對於一個歌手來說，是一個遲來的肯定。」

蘇明淵說，人生教會我們很多事情都沒辦法去預期，但是同時也教會我們不能因為怕死，就不敢活。他說從30年前第一次拿著吉他上台比賽，一直走到這個地方，花了這麼長時間，他想告訴大家，當你定位為某個角色的時候，你還是可以去追求，並且去灌溉心裡那片夢想的田，總有一天它會開花結果，就如同現在一樣。

最後，蘇明淵也將這得來不易的獎座獻給失智父親，更感謝太太與孩子全心包容他，讓他能兼顧律師、歌手這兩份工作，動人感言也引發網友共鳴，留言大讚「好真摯的感言，恭喜」、「感言是今天最好的」、「被律師耽誤的金曲歌王」。

蘇明淵後台受訪時，有感而發地說，很小的時候開始做唱片，對音樂夢一直都沒放棄，快50歲才拿到獎，會努力把歌手及律師這兩個角色做好，也遺憾父親無法一起分享喜悅，因罹患失智症，連弟弟名字都叫不出來。

第31屆金曲獎競爭激烈，被譽為死亡之組的國語女歌手獎，將由楊乃文、梁靜茹，魏如萱、鄧紫棋、許哲珮、王若琳一同角逐，而國語男歌手方面，更是有周華健、J.Sheon、張震嶽、黃明志、吳青峰、裘德一爭高下。

另外，台語男歌手獎也是不惶多讓，有方順吉、陳以恆、曾瑋中、蘇明淵與吳永吉共同角逐台語歌王寶座，最特別的是，包括出道27年的方順吉，大家都是首度入圍該獎。最後由蘇明淵擊敗眾強敵拿下歌王寶座，他也忍不住在台上感動紅了眼眶。

(中時新聞網)