富邦悍將對上中信兄弟呈現投手戰，前6局雙方呈現0比0，陳凱倫先敲出關鍵2分安打突破僵局，9下再敲出相隔6年的再見安，最後富邦以3比2氣走兄弟，賽後陳凱倫獲選單場MVP，總教練洪一中讚賞實至名歸。

邦威此戰是生涯首次對戰兄弟，繳出相當優異的表現，前7.1局沒被敲任何安打，送出8次三振，另有3次保送，漂亮壓制兄弟打線，直到8局上半被高宇杰敲安才破功。

而富邦打者也對米蘭達沒轍，直到7局下半才由陳凱倫敲出2分安打，9局上半兄弟靠周思齊全壘打追平，下半局富邦再有滿壘機會，陳凱倫注定當今晚的英雄，敲出再見安贏下比賽，今日富邦3分都是陳凱倫打回的。

賽後洪一中說，「凱倫拿MVP實至名歸，他在下半季一拳擊垮對手的能力很不錯。」雖然過去外界對陳凱倫印象是守優於攻，不過洪總說，「其實以前就認為他攻擊不錯，中日交流賽（2017年）富邦我只挑他跟林威廷去，我那時候就很看好他，協調性很不錯。」

獲選單場MVP的陳凱倫則謙虛說，「好像滿久沒拿，但也沒有特別追求，只想幫球隊貢獻，剛好關鍵時刻、得點圈有人時都輪到我，也是幸運啦。」

陳凱倫提到2次關鍵打席都瞄準直球做攻擊，尤其9局下半再見安那球，第一球先揮空後讓自己深呼吸，要求自己看準後再出棒，獲得好效果。陳凱倫上一次敲出再見安是2014年，當時對手也是兄弟，陳凱倫笑說，「是巧合啦！很開心，拿下MVP更開心。」

(中時 )