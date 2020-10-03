朱海君得知拿獎激動哭了。(圖／翻攝自Line金曲獎直播)

第31屆金曲獎於今(3日)晚舉行，入圍最佳台語女歌手的有潘越雲、王瑞霞、張涵雅、朱海君、杜忻恬，最後由朱海君奪得，她也激動哭了。

朱海君一上台就自介「大家好，我是朱海君」，她表示自己雖然是客家人，但她選擇唱台語歌，雖然不太會講台語，但她很認真學習，她也哽咽說到：「我沒想到今天可以站在這裡領這個獎。」

她除了感謝專輯製作人，還感謝家人朋友粉絲們，更不忘向在現場的老公NONO喊話：「謝謝老公給我的支持跟鼓勵，讓我繼續唱歌，我知道你今天也很緊張，但你緊張的是你的雞排要怎麼辦？」

而朱海君下台後受訪時坦承自己腦袋一片空白，沒有想得獎感言，坐在台下滿腦子都在想爸爸，心中很感謝爸爸，而這座獎屬於爸爸，入圍前爸爸有托夢，說不要緊張，好好表現，會在天上看你上台。

而NONO表示已經打電話給總公司，擇日請大家吃雞排，2度入圍金曲獎的NONO嬌妻珠海君，這次以台語專輯《花開的時》，打敗王瑞霞、潘瑞雲等人，奪下台語歌后，不過本是喜事一椿，但爸爸7月底突然過世，讓原本要帶爸爸走紅毯的她，留下心中永遠的遺憾。

(中時新聞網)