素珠阿姨發文。（圖／翻攝自吳素珠臉書）

第31屆金曲獎頒獎典禮今(3日)晚間在台北流行音樂中心（北流）舉行，稍早特別貢獻獎由許久沒在螢光幕前現身的姜育恆頒獎給「台灣鼓王」黃瑞豐，讚揚黃瑞豐是台灣音樂圈的「神級人物」，作品無數。而被視為台灣國寶的87歲素珠阿姨有感而發，發文說每次看三金頒終身成就獎，都想問「什麼時候輪我」。

本名吳素珠的素珠阿姨出道近60多年，第一部電影是1963年發行的《小妹妹流浪記》，後來曾演出《燒肉粽》，並以《明天只有我》入圍第18屆金馬獎最佳女配角，近年則有《大尾鱸鰻》、《大稻埕》、《大囍臨門》等，早年也有電視劇《婆媳過招七十回》、《良人》等，可說一路從女孩演到婆婆，如今成了國民阿嬤。

素珠阿姨稍早發文說：「老娘每年看頒獎典禮哪些領終身成就貢獻獎的人，老娘都在想什麼時候會輪到我，老娘會穿美美的禮服，哈哈」，透露出對想得終身成就獎的期許。

對此，粉絲回應：「素珠姨，您永遠是我們心中國寶藝人」、「早就該給您了，覺得在演藝界有五十年以上就都應該頒發獎座，不要等到人走了才找兒女代領，那種感覺差強人意吧！」、「我也好期待阿姨能夠拿到這個獎項」、「論演技最佳女主角也實至名歸」。

(中時新聞網)