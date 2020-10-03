美國總統川普確診新冠，是1981年雷根總統遇刺以來，現任總統遭遇到最嚴重的健康威脅。白宮醫師團隊說法一日三變，從無症狀、輕微症狀、乃至住院，到底是因為川普病情快速惡化抑或是預防性措施，外界直打問號，還說若川普希望拉抬選情，得努力迅速康復才能加分。

川普確診對選情投下震撼彈。如果川普很快康復，那他大可說這病毒沒什麼好擔心，甩鍋民主黨的封城措施惡化了經濟。但若病情加重，顯示其領導與防疫無能，禍及全民，無疑對其連任是一大扣分。

此外，確診也會影響他的競選活動，擅長煽動現場情緒的他，能否再舉行大規模的造勢集會活動是一大疑問。再者，不只川普夫婦確診，競選團隊也紛紛中獎而被隔離，將嚴重影響他最後幾周的募款。

分析稱，川普得病能博取同情票的機率微乎其微，反而凸顯他對疫情的嚴重誤判， 為了將衝擊降到最低，最好的加分牌是盡快康復。

(中時 )