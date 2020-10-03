富邦悍將下半季暫居龍頭，今日對上中信兄弟戰況相當膠著，9局上半富邦總教練看兄弟換代打的周思齊是左打，讓牛棚投手賴鴻誠續投，不料被他敲出追平轟，讓洪總賽後用台語感嘆，「千算萬算，毋值天一劃（人算不如天算）」。
此戰兩隊洋投邦威、米蘭達都繳出好投，富邦靠陳凱倫2分安打率先破蛋，不過8局兄弟攻下1分，9局上半兄弟更換代打，由左打的周思齊上場，因此洪總推算讓左投的賴鴻誠續投，沒想到第一球周思齊就開轟，雙方比數追平，周思齊還破中職史上最年長19轟紀錄。
賽後洪總感嘆，「想說周思齊是左打，讓賴鴻誠解決他後再換陳鴻文，但結果第一球就被全壘打，棒球真的很難預估，『千算萬算，毋值天一劃』，幸好是好結局。」
富邦先發投手邦威首度對上中信兄弟，前7.1局沒被敲任何安打，即使被高宇杰敲安破功後仍想續投，洪總說，「7局投完，捕手一直說他的狀況很好，第8局速度還很快，所以當時讓他續投。」
洪總說，「這場邦威控球比以往好很多，邦威能投進好球帶的話，他的球質不好打。」
(中時 )
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