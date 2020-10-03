林書豪錄製影片跟大家分享今年感受，這是他連續第10年舉辦分享會。(取自GOOD TV畫面)

僅管今年受到新冠疫情影響，林書豪並未返台進行年度返鄉行程，但他在3日仍替好消息電視錄製「信者無懼：林書豪分享會」影片，這是他連10年舉辦分享會，「因為對我來說，信仰永遠是最重要的，舉辦分享會更是我最好見證分享的平台！」

林書豪一開始就談到當年跟勇士球星艾里斯打球的故事，「當時艾里斯在練球不斷投麵包球，他卻跟教練預告自己會在晚上的比賽拿到40分，他的這種過人自信，也引發了我的共鳴。畢竟2020年充滿著悲劇，讓我想談談如何面對恐懼。」

自從2012年在尼克掀起林來瘋後，林書豪坦承接下來充滿失望與失敗，他的人氣也直線滑落，但他告訴自己每次跌倒之後就要再站起來，就算去年夏天沒有任何一支NBA球隊要他，讓他當場在分享會上落淚，他最後仍跟北京首鋼簽約。

「表面上看來我在大陸CBA第1個球季表現不錯，還入選了明星賽，我卻仍被恐懼控制，」林書豪說，「像是首次客場比賽賽前，我在酒店房間想去廁所，卻突然渾身無力，跌回床上縮成一團，因為我當時內心無比焦慮，在場上也常道歉。」

幸好當時有位北京隊友告訴林書豪，說他看過豪哥在林來瘋時期打球充滿自信與霸氣的模樣，如今的他怎麼變成這樣，他才發現自己信念偏差很大，才會自我設限，接下來他找回無所畏懼的應有心態，盡力打完自己在CBA的第1個球季。

林書豪也再次舉出過往遭遇逆境的故事，包含2011年短暫效力火箭，讓他一度想在練球時離隊，以及掀起林來瘋的那場比賽賽前，經紀人要求他打出屬於自己的球就好，最後他更分享上季季後賽4強G3，沒法投進追平三分球的沮喪心情。

「其實就像我在美國的好朋友莎拉告訴我的，她想要努力跨出自己的第一步，努力列出自己所有的恐懼，然後一一去克服，重新面對自己的人生。」林書豪在影片的最後，更替新冠疫情現況禱告，期望大家趕緊走出疫情所帶來的陰霾與憂鬱。

(中時 )