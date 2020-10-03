血庫安全量頻拉警報，中秋節連假，立委傅崐萁服務處今與多個單位攜手舉辦捐血活動，原以為假期捐血人少，沒想到除了地方民眾，也有遊客挽起袖晚加入，一整天募到146袋鮮血，在血庫告急的中秋假期，無異是雪中送炭。
傅崐萁立委服務處與德發基金會、關聖恩公基金會、佛祖菩薩眾神基金會、救國團花蓮縣團委會、救國團花蓮市團委會、救國團真善美聯誼會，一同舉辦捐血活動，為吸引民眾挽袖獻血，還送小禮物，捐血一袋250cc贈米、衛生紙及一支雨傘，捐500cc送2組。
服務處長陳文卿表示，原本以為連假，捐血人數應會驟減，沒想到花蓮民眾熱血不打烊，還有遊客有來參與，從上午8時活動開始，就陸續有民眾上前詢問能否報名，現場志工忙碌一整天，還有一家多人一起挽袖捐血做愛心。合計有100位民眾順利獻血，募集146袋熱血，在血庫告急的中秋假期，無異是雪中送炭，感謝大家愛心。
(中時 )
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