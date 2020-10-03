外食族興起，在自家煮飯的人越來越少，便當店、自助餐廳等永遠不缺排隊的客人，但價格爭議一直也是時有所聞。一名高雄網友貼出自己的60元雞腿便當，直呼太划算，其他人看到也紛紛留言「在台北100起跳」。

網友在《Dcard》貼出自己在高雄買的雞腿便當照，只見照片裡面除了白飯、玉米、青菜與胡蘿蔔、炒蛋等配菜，還有一隻比手還大的特大號雞腿，讓原PO忍不住表示「高雄60塊便當嚇死人，這在台北至少要120吧」。原PO更補充，店內的紅茶與排骨湯更是喝到飽，直呼老闆是不是慈善家。

網友秀出自己高雄買的60元雞腿便當，稱不但雞腿大隻，味道更媲美丹丹漢堡 (圖／Dcard)

網友看到後紛紛留言：「求地址」、「台北沒那麼誇張啦，但至少95起跳」、「南部物價怎麼這麼便宜」、「這雞腿也太扯」、「好澎拜啊」，但也有人認為配菜非常普通，價格剛好而已。

原PO補充說，這家店是三民區大豐路的百匯美食自助餐，炸雞腿跟丹丹漢堡一樣好吃，但自己運氣好，碰到剛好特價的雞腿便當才會如此便宜。

(中時新聞網)