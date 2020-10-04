新冠肺炎疫情衝擊經濟，為協助企業度過難關，勞保局從今年4月起放寬讓無法按期繳納勞、就保費或新制勞退金的事業單位申請緩繳，且期間免徵滯納金。截至最後申請日9月30日止，勞保、就保及勞退金累計緩繳金額約100億。

勞保局指出，疫情期間，凡通報減班休息的投保單位，或符合特別條例第9條第3項規定，由各中央目的事業主管機關認定受影響的產業或事業、產業相關的職業工會被保險人，自今年4月起可向勞保局申請緩繳勞、就保保險費及勞退金，緩繳期間為六個月，緩繳月份從2月至7月，自寬限期滿日起算，可延後半年繳納，期間免徵滯納金。

申請截止日在9月30日。據勞保局統計，申請勞保、就保費緩繳的件數共1萬1,888件，金額高達約56億8,898萬；勞工退休金緩繳部分，雇主申請緩繳有9,678件、個人2,157件，總計緩繳金額約43億3,129萬元。

根據統計，申請緩繳勞就保費的業別，以製造業、批發及零售業、住宿及餐飲業為大宗，其中製造業申請緩繳金額最多，高達19億多、住宿及餐飲業10億多居次，批發零售也有9億多元；申請勞退金緩繳也是製造業最多，金額約14億7027萬，其次是運輸及倉儲業7億4,555多萬元、住宿及餐飲業6億4,592萬。

(工商 )