隨著美國總統大選進入最後關鍵階段，美國總統川普卻驚傳確診新冠肺炎，全球銀行與投資人認為民主黨總統候選人拜登勝選機率上揚，紛紛加速為民主黨執政做準備。

洛杉磯Hercules投資公司執行長麥當勞（James McDonlad）在報告中指出，「川普感染新冠肺炎將讓機構投資人開始為拜登入主白宮做準備，以及因應民主黨的稅務、貿易、預算執行和其他政策。」

大型銀行紛紛為大選可能產生的各種情境進行模擬測試，萬一大選爭議可能引發市場、流動性和信貸風險。一名資深資本市場銀行家表示，公司為各種狀況做壓力測試，並且逐漸將模擬重心放在拜登勝選情境。

根據路透社／Ipsos 1日公布的民調顯示，在首場總統候選人辯論後，拜登的支持率領先川普九個百分點。拜登的病毒檢測結果為陰性。

川普對外公布確診新冠肺炎約17個小時後，他戴著口罩緩步走出白宮，搭乘直昇機前往馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療。

白宮醫師康利（Sean Conley）表示，川普接受生技公司Regeneron的新冠肺炎實驗藥物REGN-COV2，以及吉立亞醫藥（Gilead Sciences）的新冠肺炎藥品瑞德西韋（Remdesivir）第一劑治療。

川普入院後透過推特表示：「我感覺很好。謝謝大家。」根據內情人士透露，74歲的川普有輕微發燒。

白宮新聞秘書麥肯奈妮（Kayleigh McEnany）表示，未來幾天川普將在醫院辦公。

倘若川普不能視事，美國副總統彭斯將接替總統職權。彭斯、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）的檢測結果皆是陰性。

(工商 )