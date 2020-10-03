霸氣老闆在自家店內貼出消費需知。(圖取自爆廢公社公開版)

開店營業最怕遇到不講理的客人。日前就有一位老闆，霸氣在店內貼出公告，洋洋灑灑列出8點規矩，表明要來店用餐就需遵守，而公告最後也寫出老闆轟客出門人數至今共9人。網友看完後紛紛大讚老闆有個性，「這公告後勁好強」！

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼出一張照片表示，自己到店面點餐時，抬頭卻看見櫃檯的一張消費需知。而看完後讓他笑說，「看完消費需知後，有沒有勇者要成為第10位呢？期待下次看到奧客餐點飛出去的直播之類的」。

老闆的霸氣公告中寫著，「別只滑手機，大聲叫號三聲沒回應，將跳號下一位，請重新排隊」、「店家和消費者一樣，有拒絕和任何人交易的權力」、「本店僅供提供菜單上商品，如過度要求客製化，將加收商品X100倍費用」、「銅板生意，請不要想顧客至上，要五星服務請到米其林餐廳」最後一點則是「態度不佳將會得到回報，丟錢者會看到餐點飛出去」。雖然公告內容霸氣，但現場客人一樣是人山人海。

照片貼出後網友們也紛紛回應，「霸氣老闆我喜歡！」、「想看餐點飛出去」、「服務業的偶像」、「寫的很好阿，互相尊重尤其錢用丟的，人家賣你東西不是你顧客就最大」、「覺得第八點好棒棒！到底在丟什麼錢啦，欠您的嗎」。

(中時新聞網)