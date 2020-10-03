第31屆金曲獎頒獎典禮表演節目-梁靜茹 表演節目『如果有一天＋我好嗎？＋可惜不是你＋呼吸的痛＋崇拜』

第31屆金曲頒獎典禮進行中，即將與眾星競爭金曲歌后的梁靜茹，稍早也帶來一連串經典情歌演出，只是她今天似乎狀況略有不穩，在獻唱第一首經典情歌《如果有一天》，第3句就被發現明顯走音，但網友仍盛讚梁靜茹演出超好聽，根本就是回憶殺！

「如果哪一天，我們都發現，好聚好散不過是種遮掩。」梁靜茹今晚帶來經典情歌串燒，被網友發現第一首歌才唱到第3句就明顯走音，PTT上討論熱烈，「雖然覺得開頭不是很穩，但梁靜茹真的還是好強」、「音好像有點飄啊XDDD」、「一開始起key太高，有點小走，後來有穩一些」，「時代的眼淚 還是很不錯啦」，還有人認為比Hebe好太多了。

第31屆金曲獎頒獎典禮今(3日)晚間7點首度移師台北流行音樂中心舉行，入圍6獎的歌手魏如萱(娃娃)首挑大樑，擔任典禮主持人，而星光大道則是請來瑪麗、蔡旻佑主持。

除了堅強主持陣容，典禮也是亮點多多，包括Ella陳嘉樺、蔡依林、徐若瑄受邀擔任頒獎嘉賓，被譽為「行走的CD」歌王林俊傑帶來的精采表演，還有6度叩關的梁靜茹，是否能如願拿下出道20年來第一座金曲歌后獎座，引發外界關注。而梁靜茹也在本屆金曲獎以「自覺與重生」為主題獻唱。

(中時新聞網)