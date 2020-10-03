美國總統川普宣布感染冠狀病毒，為美國大選丟下一個震撼彈，有網路節目進行街訪實測台灣年輕人挺川普或是拜登？結果，大半民眾都選川普，有人甚至直言，他希望川普當選，至少川普在處理台灣這一塊事務上，會比較積極一點。有網友對此結果不禁說：忍不住笑了！

Yahoo TV《風向台灣》節目街訪時，問台灣民眾2020美國大選川普PK拜登，你看好誰勝出？一位簡小姐說，因為她之前有聽說，拜登精神有點恍惚狀態，所以她覺得或許川普比較有勝算一點。一位羅先生則表示，川普有點難吧！從注意到的時事來看，他覺得反川普聲浪有持續上升趨勢。

一位高先生則說，川普會當選，他就是商人出生的啊，新冠肺炎的疫情 應該會讓經濟好起來，因為會推出很多刺激方案。林先生則認為，基本上是川普勝出，他覺得川普在塑造民粹上面，還是有獨到的一面。

一位洪先生直言，他覺得拜登不好說是年紀大，還是什麼，他覺得拜登的表達上好像沒有很好，有時其實也不知道他在說什麼，川普可能機會大一點吧！「如果是我，會選川普。」他苦笑說，「雖然他做的事是蠻...不好說。」一位陳小姐竟回說：「不知道耶，拜登是誰？」

還有位林先生表示，這次疫情的影響，川普控制的不是這麼好，可能會比較弱勢一點，拜登可能會比較有機會；他希望川普當選，至少川普在處理台灣這一塊事務上，會比較積極一點，雖然川普還是有他自己的政治利益，但至少目前看起來比較支持台灣這一塊。

而王先生則認為，這一波疫情，讓美國、國際社會看到台灣，他覺得這個軌道若換人做，可能會有變數，所以當然希望川普當選，對台灣比較有利。

網友回應說，「台灣年輕人~~~」、「忍不住笑了！該來的總是會來。」、「拜登是誰哈哈哈哈哈哈。」、「哎，哎，哎。」

(中時新聞網)