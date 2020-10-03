今年3月，大陸廣西一名外表亮眼的年輕女護士，因熱愛賭博欠下鉅額債務，女護士走投無路下向同醫院的50歲羅姓男醫師借錢，羅醫師雖然答應，但要求女護士每周要與自己上床3次，想不到女護士沒學乖，繼續欠下賭博鉅款，這次羅醫師要求她「隨傳隨到」，最後慘被女護士剁成屍塊沖進馬桶。

護士李鳳萍外型亮眼(圖片取自/新浪網)

25歲護士李鳳萍，在醫院擔任護理師，對「網路簽賭」上癮，導致欠下大筆債務，李女找上羅醫師，一開始先借5萬人民幣（約台幣20萬），羅醫師毫不猶豫拿出錢，但要求李女每周上床3次、不能交男友，李女為了錢答應；結果李女繼續沉溺賭博，再次欠下高利貸債務約20多萬元。

李女再次向羅醫師借錢，這次羅醫師除了要求李女簽30萬元的借據，同時也要簽「隨傳隨到」的性奴條約，這時李女才驚覺自己無法脫離羅醫生的控制，便想盡辦法，打算除掉羅醫師。李女先邀約羅醫師到家中喝酒，接著發生關係，沒多久羅醫師便醉倒昏睡，李女拿出事先準備的電線，狠心將對方勒斃。

接著李女將屍體剁碎，放進滾水煮熟後，沖進馬桶毀屍；李女犯下殺人案，隔天若無其事上班，冷血行為令人髮指，而李女目前也已經被警方逮捕。

(中時新聞網)