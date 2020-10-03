美國總統川普2日宣布確診新冠肺炎，消息一曝光震撼全球各國，加上美國確診人數突破700萬，也讓許多民眾好奇，美國總統大選是否會繼續進行。對此，有港媒就從川普確診將暫停2周選舉活動，推測出4個關鍵日，將影響美國權力核心更迭。

11月3日大選投票前

《香港經濟日報》2日撰文分析，若川普不幸於美國總統大選11月3日投票前一段時間病逝，則美共和黨的政治委員會將選出新的人選，可能有副總統彭斯接選，但若是投票日前一周，美國國會就可能介入，改變大選日期，讓共和黨有時間推新的人選。但回顧美國大選歷史，從未有總統候選人在大選日前身故。

12月14日(選舉人投票日)

而選民投票後，各州選舉人將按選民投票結果，投票予屬意的總統候選人。但若屬意候選人逝世，因各州法律不同，後果可能將由美最高法院裁定為準，歷史上曾有過一次紀錄，發生在1872年大選，當時是敗選的民主黨候選人身故。

1月6日(國會確認選舉結果前)

報導稱，依據《美國憲法》第20修正案規定，若候任總統（總統當選人）在任期開始前身故，將由副總統接任職位。不過，對於候任總統定義，是在12月選舉人投票後就算，還是1月「國會確認」過才算，這仍須由最高法院裁定。

1月20日(新總統宣誓就任後)

對於新總統宣誓後身亡，《美國憲法》規範，將回歸最直接的方式，由副總統代任，若副總統也出事，則由眾議院議長代任，繼位順序則依據《總統繼任法案》（Presidential Succession Act of 1947）規定。

(中時新聞網)