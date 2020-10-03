中秋佳節連續假期，一家烤肉萬家香。為了因應烤肉活動，1名女網友從菜市場採購時，順便買來4顆帶殼的蚵仔，回家撬開殼驚見裡頭的蚵仔竟然長了7顆腫瘤，女網友頓時嚇得驚慌失措，立即將這些怪異蚵仔拍照上傳，詢問各位網友大大們的看法。
女網友因應中秋烤肉活動，從菜市場買了食材，也順便採購了些帶殼蚵仔，女網友認為自己挖的會更加新鮮點，不料女網友在將外殼撬開時，她竟發現裡頭的蚵仔長了7顆腫瘤！女網友認為，從小吃到大從未見過蚵仔長這樣的，多半都是白白嫩嫩的，感到非常害怕，因此拍照上傳救助各位網大，這到底是什麼樣的情況？
專業的網友則回應，女網友所放上來的照片，其實也是可以繼續正常食用的蚵仔。網友說明，這主要是產卵後的蚵仔，大多數所吃的蚵仔都是尚未產卵前的，蚵仔在產卵後，會將白色的營養部位生長的很飽滿，在產後這個飽滿的部位，則會變的極為透明，仍是可以食用的蚵仔，只不過會與平常產卵前的蚵仔味道差很多而已。
許多網友看到這長瘤的蚵仔，紛紛也分享自己所料理出來的美味蚵仔，也有網友還提供小狗與蚵仔對比的趣味圖，甚至還有網友還將各種奇形怪狀的蚵仔，互相留言嘴砲。網友也表示，「今天吃的烤蚵！很肥美」、「蚵仔：我就不能入珠嗎，大驚怪小怪」、「這顆才是好物好到晚上推倒牆」、「澎湖的牡蠣才可怕，每顆都像腫瘤末期」、「突然想炫耀一下我家的蚵仔」。
文章來源：爆料公社
(中時新聞網)
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