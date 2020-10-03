女網友買了帶殼蚵仔，挖開竟發現蚵仔長了7個瘤，立即拍照上傳詢問各位網友大大。(爆料公社phoenix Huang網友提供)

中秋佳節連續假期，一家烤肉萬家香。為了因應烤肉活動，1名女網友從菜市場採購時，順便買來4顆帶殼的蚵仔，回家撬開殼驚見裡頭的蚵仔竟然長了7顆腫瘤，女網友頓時嚇得驚慌失措，立即將這些怪異蚵仔拍照上傳，詢問各位網友大大們的看法。

女網友因應中秋烤肉活動，從菜市場買了食材，也順便採購了些帶殼蚵仔，女網友認為自己挖的會更加新鮮點，不料女網友在將外殼撬開時，她竟發現裡頭的蚵仔長了7顆腫瘤！女網友認為，從小吃到大從未見過蚵仔長這樣的，多半都是白白嫩嫩的，感到非常害怕，因此拍照上傳救助各位網大，這到底是什麼樣的情況？

女網友從版上得到1位專業網友的正解說法。(爆料公社網友)

網友們紛紛也將自己遇到的肥大蚵仔分享而出。(爆料公社網友提供)

專業的網友則回應，女網友所放上來的照片，其實也是可以繼續正常食用的蚵仔。網友說明，這主要是產卵後的蚵仔，大多數所吃的蚵仔都是尚未產卵前的，蚵仔在產卵後，會將白色的營養部位生長的很飽滿，在產後這個飽滿的部位，則會變的極為透明，仍是可以食用的蚵仔，只不過會與平常產卵前的蚵仔味道差很多而已。

各個網友看到此篇PO文，立即熱情的分享自己各種奇形怪狀的蚵仔。(爆料公社網友提供)

網友們也分享自己料理出來的美味蚵仔照。(爆料公社網友提供)

甚至還有網友把小狗與蚵仔做了對比組的趣味圖片。(爆料公社網友提供)

許多網友看到這長瘤的蚵仔，紛紛也分享自己所料理出來的美味蚵仔，也有網友還提供小狗與蚵仔對比的趣味圖，甚至還有網友還將各種奇形怪狀的蚵仔，互相留言嘴砲。網友也表示，「今天吃的烤蚵！很肥美」、「蚵仔：我就不能入珠嗎，大驚怪小怪」、「這顆才是好物好到晚上推倒牆」、「澎湖的牡蠣才可怕，每顆都像腫瘤末期」、「突然想炫耀一下我家的蚵仔」。

(中時新聞網)