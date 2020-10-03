第31屆金曲獎今（3日）晚在台北流行音樂中心舉行，眾所矚目的最佳國語男歌手獎由吳青峰奪下，吳青峰以高呼聲，打敗周華健、張震嶽、黃明志以及新秀J.Sheon等對手，成功拿下金曲歌王。

單飛的吳青峰跳脫蘇打綠框架，個人風格獨特，吳青峰推出首張個人專輯《太空人》就成功打敗老將周華健、張震嶽以及歌壇新秀J.Sheon成等人功拿獎，風光奪下金曲歌王，吳青峰由上屆歌王Leo王接下獎座，青峰一上台就為稍早在典禮上自嘲官司糾紛而道歉「先為今天頒獎的致詞道歉，那個不是我」。

青峰接著表示，2019對他來說是特別的一年，他重新定義自己，吳青峰回憶自己過去的低潮，他也感性說：「謝謝我自己沒有被打倒，死命地繼續歌頌、唱歌，你很努力了」，一番話動容全場。

第31屆金曲獎今（3日）晚隆重登場，今年是首度移師在台北流行音樂中心舉行，獎項逐一揭曉，競爭激烈的最佳新人獎，由持修打敗高呼聲的高爾宣和9m88拿下，Chick en Chicks封最佳演唱組合獎，年度歌曲獎則由阿爆以《Thank You 感謝》奪得。

(中時新聞網)