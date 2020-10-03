進行股票投資的人越來越多，不少人都趁著上班時間偷偷看盤，關心自己賺與否，卻又怕被主管抓包，如今一名網友自行開發了超狂APP，將股票看板偽裝成Gmail、Outlook等信箱模式，完全不會讓人起疑，曝光後引起網友暴動，直呼太有才。

網友在PTT股版PO文表示，自己注意到很多人看股票時礙於同事主管眼光，時常看得遮遮掩掩，三不五時就膽戰心驚，隨時切換畫面、縮小視窗，但實際上只要網頁上充斥紅紅綠綠文字，大家就知道在看股票。

PTT鄉民成功開發了一款可將股票偽裝成gmail、outlook等常用工作程式的APP (圖／PTT)

原PO表示，為此自己開發了一款APP，直接Gmail、Outlook等工作時常常使用的介面套入股票畫面，透過說明圖片可以看到，這款APP成功將各種股票數字偽裝成日期、年分、公司名稱也變成聯絡人，更用新訊息顏色來告知漲跌，例如紅色小點代表漲、綠色小點代表跌、黃色則是平盤，讓大家工作時可以放心開來看，就算主管直接盯螢幕也不會被發現。

鄉民看到後紛紛留言：「太神啦」、「已下載」、「天才！如果收費我會買」、「太有創意了」、「以後上班不怕了」。

(中時新聞網)