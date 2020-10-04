圖二：黃子哲指王定宇過去在送給新人的花籃上，竟然在自己名字下寫「敬輓」，瞬間喜事變喪事。(摘自黃子哲臉書)

圖三：黃子哲指蔡總統的泰國 Thailand，曾誤植成Tailand。(摘自黃子哲臉書)

圖四：黃子哲酸民進黨發言人顏若芳硬拗阿札爾的談話，阿札爾卻自承確實是口誤，狠打臉顏若芳。(摘自黃子哲臉書)

圖五：黃子哲酸民進黨立委蘇震清在法庭上，拿英文不好當作不會逃亡的理由。(摘自黃子哲臉書)

國民黨在Twitter上用英文祝福川普總統早日康復，民進黨立委王定宇批評英文程度是國際級笑話，卻未點出錯誤處，引發爭論。國民黨文傳會副主委黃子哲列出五點，反酸「王定宇拿維骨力補腦」。

黃子哲在臉書說，國民黨在Twitter上用英文祝福川普總統早日康復，內容在用語上其實也常見（如圖一）。卻引來民進黨立委王定宇批評該文的英文程度是國際級笑話。怪的是，王從頭到尾提不出究竟是哪裡出錯，淪為只會看到國民黨就開槍的膝式反應。但膝蓋是拿來走路不是思考，請順時中多吃豬睪丸，不是維骨力，好嗎？

況且王定宇過去在送給新人的花籃上，竟然在自己名字下寫「敬輓」，瞬間喜事變喪事。連小學都不如的中文水準，還有臉批評國民黨的英文，這才是超越國際級的笑話！（圖二）

黃子哲說，王定宇想要評論「英文」程度，肯定是想讓大家回想起同黨的蔡英文總統的「菜英文」，連泰國Thailand都可以寫成Tailand，王委員實在是用心良苦。（圖三）

再者，國民黨先前指出美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）在會見總統蔡英文致詞時，誤將President Tsai(蔡)說成President Xi（習）。結果民進黨發言人顏若芳竟回批是藍營自行超譯，還酸翻成習總統是「習」以為常。詎料，阿札爾自承確實是口誤，狠狠打臉貴黨發言人及一票硬拗是Presidency的幫腔人士。（圖四）

黃子哲最後酸說，不過，英文爛也不是全然無用，例如民進黨立委蘇震清在法庭上，就拿來當作不會逃亡的理由，這或許是可以給王委員寶貴的借鏡。 （圖五）

(中時 )