根據台灣民意基金會民調，兩岸若發生戰爭，超過60％的人認為美國一定會派兵來幫我們。退役空軍中將傅慰孤卻表示，川普曾被問到台灣若發生問題是否支援，支支吾吾，美國戰略模糊，因此台灣沒有用軍事解決問題的本錢。

傅慰孤在Yahoo TV 《風向龍鳳配》節目中表示，這種民調不能採用。前一陣子在記者會裡面，人家就問美國總統川普，台灣發生問題，你支不支援，川普支支吾吾，從頭到尾都沒講。接著也向川普提出，你跟台灣這麼好，就簽個協防協議、協防條約，但他卻不敢簽。

傅慰孤表示，他曾經不斷地問過美國在台協會(AIT)的工作人員，就問他一句話，「台海真的發生問題，你怎麼辦？」該工作人員說，第一個戰略模糊，不把話講白。傅慰孤接著問，模糊的底線是什麼？模糊到底。該工作人員對此不回答。再問你可以救台灣、也可以不救，但為什麼要限制台灣在武器上的發展，他也講不出話。

傅慰孤認為，台海如今已經發生這樣的一個軍事衝突、威脅的狀況，其實對台灣而言，台灣並沒有用軍事來解決問題的本錢。

(中時新聞網)