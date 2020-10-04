魏如萱親吻獎座。（圖／廖映翔攝）

第31屆金曲獎今(3日)晚間在台北流行音樂中心（北流）舉行，稍早重要的歌后獎項出爐，由魏如萱打敗梁靜茹、鄧紫棋等勁敵奪獎，她領獎時噴淚笑說孩子不能亂生，因為記憶力會有點差，並隔空向兒子Louis喊話，說：「媽媽真的得獎了」，也表示這是她的第一座金曲，希望有一就有二，之後還有機會獲獎。

為了準備主持人工作，魏如萱透露得獎感言是剛剛才用手機寫好，還打趣說：「你們不會覺得那張得獎卡片是我剛剛在後台換掉的吧？」她要謝謝金曲獎、和金曲獎的評審，謝謝她身邊的工作人員和唱片公司，也謝謝家人、保母，奶奶應該現在電視前面哭，希望天上的爸媽、好友盧凱彤知道的話可以為她驕傲，也謝謝歌迷朋友，和妝髮團隊，他們讓她變得很漂亮。

評審表示，魏如萱唱功紮實，聲音使用和技巧處理純熟，演唱口氣跟情感俱佳，VOCAL聽得出細膩的細節，有很多可塑性跟驚喜，故勝出本屆金曲歌后。而魏如萱在台上也感性說：「謝謝你們讓我成為自己，這是我的第一座金曲獎！」 ​​​​

後台訪問時，魏如萱被問這一年來最大的恩典是什麼？她說應該是孩子很健康的長大，當了媽媽後開始調整自己，以前是工作第一，現在是小孩最先，今天到現場後有跟團隊先一起禱告，很感謝上帝的恩典。她今天身兼主持人、入圍者、表演者的角色，心情比單純當入圍者還緊張，感言大概是10點半左右才寫好，形容是「最充實、最難忘的一次金曲獎」。

魏如萱說，以前聽到入圍會很想要得獎，但是是為了自己，現在想要得獎是為了團隊和歌迷朋友，認為這個獎是屬於他們的。她也說，一開始認識上帝時自己是「破碎的靈魂」，後來才明白她唱歌是有責任的，希望可以透過上帝的帶領，去安慰這些跟她一樣破碎的靈魂。

最佳國語女歌手獎由歌后艾怡良和挺著8個月孕肚的徐佳瑩共同頒發，艾怡良一開始說這回沒帶自己作品參加似乎沒那麼緊張，徐佳瑩則說還是感覺很緊張，艾怡良打趣問是領獎緊張還是生孩子緊張？徐佳瑩則妙回：「老實說生孩子每天都可以生，但歌后一年只會產生一位」，認為頒歌后獎項還是比較緊張。

(中時新聞網)