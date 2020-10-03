中秋佳節團圓，家族烤肉。有網友貼文說，身為韓粉的親戚長輩疑惑問，為什麼韓國瑜2020總統大選會輸？還輸200多萬票。網友不知道如何回答，PTT網友神建議，可用韓國瑜的名言「票多的贏、票少的輸」來回應。

網友在PTT政黑版發文問，家族烤肉時，親戚長輩邊烤肉邊聊政治，有幾位就是韓粉，也不算是非韓不投，不過是國民黨派誰，他們就看黨徽投票的那種。他們也自動自發去韓國瑜造勢現場，人真的爆多，每個人都覺得韓國瑜贏定了；反觀民進黨是包遊覽車、發便當、 走路工。因此他們還是很不解，為什麼韓國瑜會輸？還輸200多萬票，就問他說，為什麼韓國瑜會輸？要大家幫想該怎麼回答？

網友紛紛回應說，「用韓的話回答他，選舉很簡單，票多的贏，票少的輸。」、「為什麼韓國瑜會輸，因為柯CF公開稱讚他啊，懂嗎？」、「回他，票多的贏、票少的輸，還要我教？」、「別跟長輩吵，因為講了也聽不進去吧。」

還有人認為，「就順著他的話講啊！不要跟親戚談政治。」、「幹嘛老實回答，反串就好啊，政黑菜鳥膩。」

(中時新聞網)