桃園市議員王浩宇罷免案，罷免王浩宇總部昨宣布第二階段罷免「達標」，但仍會繼續收連署直到過保險門檻。對此，王浩宇回應，他「將做出一個對得起台灣的重要決定」。

罷免王浩宇臉書粉專2日PO出直播影片，在影片宣布，罷免王浩宇二階段連署書，31000份門檻「已經達標」，總部評估，因送中選會前會先篩選掉寫錯字、簡體字，因此會多收集15%，希望能在剩餘時間衝到36000-40000份之間。連署最後截止日為10月13日，在此之前4大連署站都會持續收件，並希望能於10月6日前達標。

對此，王浩宇3日在臉書回應，「有點累了。國民黨動員的罷免連署，如果達標後，我將做出一個對得起台灣的重要決定」，他表示，「自己不會放棄，如果放棄了，誰還會半夜監督路平、得罪瀝青廠商、守護路平？誰會得罪財團，也要守護環保、守護勞工權益？」。更強調，「中壢不會回到過去」。

對於王浩宇回應，引來網友正反兩極留言回應，批評網友表示，「守護環保你講得出口？說好的保護藻礁呢？遇到民進黨就轉彎了？」、「一樣都罷免，至少韓國瑜先生光明正大接受高雄人檢視再低調下台，而跟你意見不合的就是韓粉、柯粉？」。

也有網友力挺王浩宇，「希望你不要放棄」、「別擔心，支持者很多」、「勿忘初衷」、「別理他們，做好自己」。

(中時新聞網)