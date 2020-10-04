奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周射手座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺。另外雙魚座事業運需要留意，天蠍座愛情運需要留意，處女座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:紅色

幸運數字:43

整體運勢★★★★

牡羊朋友思緒清晰也活絡許多，所以面對問題時都能妥善解決不拖拉，將會是個解決能力良好的一周，需要好好把握囉！

▍金牛座

開運顏色:藍色

幸運數字:95

整體運勢★★

金牛朋友顯得束縛許多，許多事做起來的不是那麼的得心應手，感覺綁手綁腳的，奧斯提醒不要讓經驗或舊想法束縛住自己喔！

▍雙子座

開運顏色:天空藍

幸運數字:68

整體運勢★★★

雙子朋友容易對自己沒有自信，也有雜事讓自己顯得有點喘不過氣，奧斯提醒下周要妥善處理事情，以免年底壓力過大唷！

▍巨蟹座

開運顏色:橘色

幸運數字:72

整體運勢★★★★

巨蟹朋友在下周顯得平靜許多，那樣的熱情活潑慢慢的由外在轉入了內心層面，忙碌好一陣子的巨蟹朋友下周也將有機會獲得充分的休息！

▍獅子座

開運顏色:黃色

幸運數字:50

整體運勢★★★

奧斯提醒下周獅子朋友要多注意情緒上的控管，避免因為事情的不如意影響到了自己，另外多注意自身能力到哪，避免接一些超出自我能力的工作而忙壞自己囉！

▍處女座

開運顏色:綠色

幸運數字:12

整體運勢★★

處女朋友對目前手邊的事情掌握度也開始下降，也因此懷疑起自己，奧斯建議下周在面對事情時，要再堅定一些，要不可就會空忙一場囉！

▍天秤座

開運顏色:碧藍色

幸運數字:69

整體運勢★★

下周天秤座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助！

▍天蠍座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:78

整體運勢★★

天蠍朋友，需多加注意手邊的事情都在下周受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，所以讓自己顯得有點不知所措！

▍射手座

開運顏色:紫色

幸運數字:93

整體運勢★★★★

射手朋友，強而有力的行動將充斥在你的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，下周所付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握喔！

▍魔羯座

開運顏色:深綠色

幸運數字:20

整體運勢★★★★

魔羯朋友表現出更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都較穩扎穩打的做起，而這樣的態度也讓自己下周對事情的掌握度提高許多！

▍水瓶座

開運顏色:橄欖綠色

幸運數字:48

整體運勢★★★★

水瓶朋友過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，這也讓水瓶朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下囉！

▍雙魚座

開運顏色:白色

幸運數字:53

整體運勢★★★

雙魚朋友下周面對事情時都顯得提不起勁，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)