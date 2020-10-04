中央銀行總裁楊金龍９月中旬警告黃金投資宜短不宜長，不是好標的，但多家投資銀行近期報告卻都指出，黃金後勢看漲。回顧歷史，黃金確實正處第３次牛市，但是這次能持續多久？為何投資專家會看好黃金？

外資會看好黃金，甚至喊出年底前重新站上每盎司2000美元價位，主因就是危機和不確定性，使得黃金作為避險工具，有強大吸引力。

據BBC中文網整理，黃金自1968年每盎司35美元漲到現在，還有另2次牛市，跟亂世還有危機脫不了關係。第一波是由1971年美國放棄金本位制(即每盎司黃金固定可兌換35美元)，讓美元對黃金貶值開始，於是從黃金在市場恢復自由身，在石油危機、美伊外交危機、蘇聯入侵阿富汗、美國通貨膨脹嚴重都驅動被視為避險工具的黃金價格上漲，1980年1月20日達每盎司850美元。

經政府干預和調整，加上已故美國總統雷根(Ronald Reagan)有效重振經濟緩解市場避險情緒，金價回落後趨於平穩，直到2008年美國次級貸款危機觸發全球金融大蕭條，黃金在恐慌心態、各國量化寬鬆刺激經濟的助長下，再次成為對沖工具，期間造成國際政治動盪的大事件如黎巴嫩戰爭、阿拉伯之春、伊斯蘭國崛起，也驅動金價上揚，2011年9月6日，黃金現貨價首次突破每盎司1920美元。

2012年後金價又回到低迷，但2018年起中美關係惡化，對於全球化解構、新冷戰的恐懼增加又抬起黃金，去年底新冠疫情開始爆發，更被世界黃金協會形容為「為黃金投資創造一場完美風暴」。由於疫情帶來經濟負成長和隨之而來的復甦緩慢，加上各國央行、特別是Fed(美國聯準會)不準備封頂的寬鬆政策，使得投資門檻相對降低，在金市引入ETF(指數股票型基金)下，金價後市當然看漲。

美國預期會維持現有寬鬆環境到2024年，各國央行也都考慮增購債券、低利率或甚至負利率來繼續為金融市場挹注流動性，因此對黃金投資者來說，要考慮的或許就是疫情何時會結束，以及疫情結束後經濟何時會實現復甦。

瑞銀(UBS)、富國(Wells Fargo)等外資報告正是基於這些理由，才會持續看好黃金牛市繼續。他們的理由是，只要低利和寬鬆環境持續，持有黃金成本會變低，不孳息的劣勢也可以忽略不計，疫情不知何時結束、美國大選、貿易戰、中美衝突，喜歡亂世的黃金，多的是題材可以提供漲價動力。

(中時新聞網)