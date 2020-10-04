趙圓瑗如今已恢復正常。（圖／翻攝自趙圓瑗微博）

趙圓瑗發文。（圖／翻攝自趙圓瑗微博）

29歲大陸女星趙圓瑗和《如懿傳》「芸角」吳倩等人都是華策影視力捧演員，最近她演出電視劇《半是蜜糖半是傷》，飾演女強人「喬娜」一角，眼尖觀眾發現趙圓瑗不僅在鏡頭前表情僵硬、臉腫，還有點嘴歪的情況，趙圓瑗後來也發文，承認做醫美失敗，提醒粉絲以後要慎選醫院。

趙圓瑗過去學習古典舞蹈出身，錄取上海戲劇學院，2013年她出道，陸續演出《天龍八部》、《鹿鼎記》、《旋風少女》等劇，今年她和羅雲熙、白鹿、王以綸等人演出于中中、吳建新執導的都市愛情戲《半是蜜糖半是傷》，趙圓瑗在劇中飾演的女強人引來許多討論，但也有人認為她在劇中的外型有點奇怪，和在微博曬的自拍差很大，趙圓瑗便大方承認是整形失敗的後遺症。

趙圓瑗曬出在劇中的截圖，自比像松鼠，自嘲：「不用懷疑，是腫（整）歪」了」，並說：「對不起讓大家見笑了…事情是這樣的…被種草（推薦）了五代熱瑪吉（電波拉皮），諮詢說一點都不疼不腫並即時效果20%，第二天正常上班，我開心的幻想著自己上鏡終於不胖了，接下來就是噩夢的開始…」。

為了上鏡好看，趙圓瑗過去都吃水煮青菜，這回被建議做拉皮可以不用再這麼辛苦，就開心接受，沒想到當下就痛得要命，第二天醒來變松鼠臉，半個月後才恢復正常，諮詢後專家推測醫生操作時沒發現當下皮膚情況，打太多才會打腫，趙圓瑗無奈說：「好多朋友都做過熱瑪吉，不管效果怎麼樣至少沒有成我這樣，我可能真的不適合熱瑪吉，再也不做一夜變瘦的美夢了」。

最後，趙圓瑗呼籲網友以後做醫美一定要找正規醫院，使用正品儀器，不要貪小便宜，「大家都清醒一點不要像我一樣」，最後感謝劇組包容，網友笑說：「天，醫美風險真的很難承受，我也是超級敏感不耐疼，怕了怕了」、「但是你還是又美又颯」、「姐姐也是個憨憨」、「就感覺有點慘，不過還是美的」。

(中時新聞網)