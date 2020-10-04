台中一名人夫阿明（化名）無視妻子在同一家公司上班，竟偷吃同事小文（化名），不在午休時間相互餵食、依偎午睡，甚至在車內激戰，正宮某日在行車紀錄器聽到2人在車內激聲發出的呻吟喘息聲，還有老公對小三說：「老公用舌頭幫妳抓癢」等鹹濕對話，當場氣的抓狂，怒對小文提告求償，法官審理後判小文需賠償35萬元。

正宮指控，她與阿明、小文都是同公司同事，3人經常一同爬山、運動，沒想到阿明與小文偷偷交往，2017年11月間，多次發現阿明開車載小文一同外出，向2人攤牌後，阿明竟然大方承認與小文交往，而且發生性關係。

據「東森新聞雲」報導，正宮另外在行車紀錄器發現阿明與小文的鹹濕對談，包括阿明：「老公幫妳抓癢」、「老公用舌頭幫妳抓癢」、「想把你騎上去」等，甚至有2人的親吻、性交呻吟喘息聲，讓她相當崩潰，憤而對小文提告求償。

法院審理期間，另外在行車紀錄器發現小文在車內嬌嗔「你要逗我又不給我，一直逗我，我想哭哭…我想哭哭…把我弄到…又不給我…你是叫我去找別人嗎？」等，2人還套招說好，若正宮提告，就說是阿明性侵小文，法官因此認定2人姦情，最後判小文須賠償正宮35萬元。

(中時新聞網)