女星賴琳恩從《我愛黑澀會》出道，長相甜美、身材姣好不僅是知名模特兒，更是許多人心目中的頭號女神，不吝嗇在社群網站展現火辣身材的她，日前曬出深V細肩帶居家服，一對渾圓雪乳幾乎要蹦出，讓人看的是臉紅心跳。

賴琳恩日前在臉書寫下：「中秋節快樂」，並表示大家都在吃月餅和烤肉，自己則喝柚子酒過節，照片中只見她一頭披肩長髮，一雙空靈的眼神盯著鏡頭，此外深V細肩帶衣服，讓她的姣好身材一覽無遺，此外一對渾圓雪乳幾乎要從衣服蹦出，深邃事業線更是讓人不敢直視，此外即便沒有上妝，仍可以看出皮膚白裡透紅，保養得相當得宜。

對此網友也紛紛留言：「好美喔，感覺好像越來越年輕了」、「中秋月快樂！應節的話應該曬一下美尻八月十五吧」，此外也有人表示：「又是老公要你穿這樣的？？真是的是善解人意的好老公」，對此她則回應：「不，這只是居家服」，再度掀起網友議論。

而日前賴琳恩出遊時，在臉書曬出尺度超大的「裸背照」，並表示這是「榮哥穿搭」，火辣的模樣讓網友看的是鼻血直流，紛紛大讚是「地表最辣人妻」。

(中時新聞網)