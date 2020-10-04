藝人謝忻在情路跌跌撞撞影響到她演藝圈發展，近期積極復工也重拾教職回到校園，走出低潮後生活漸回正軌，她為了抓住夏天尾巴辣秀背影殺美照，連女網友都愛上謝忻完美身形。

謝忻的好身材是有目共賭，日前釋出一款全裸黑白照，僅用大圓帽遮點露出渾圓半球，造成網友暴動，到了2日也在社群寫下「抓出夏天尾巴」，曬出一款紅色款比基尼，照片中見到謝忻面向大海綁著辮子頭，整個雪白美背完全現形，而比基尼褲些微荷葉邊剛好卡到微笑曲線，大洩渾圓翹臀及修長美腿，辣秀整個超美畫面，網友紛紛跪求正面照。

在 Instagram 查看這則貼文 謝忻（@xiexin1127）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 30 日 上午 2:56 張貼

而謝忻大秀紅色比基尼美背照，讓網友留言跪求正面時，其實這套比基尼謝忻在8月就穿著它，從社群中可以看到她穿這套紅色比基尼，荷葉邊的款式讓美胸多了波浪感，且腹部以綁帶方式呈現，當天謝忻下身則是穿著牛仔短裙，寫下「颱風過後的宜蘭，風和日麗。我們要往牛奶海前進~」，與她10月2日PO出在船上遙望海面上是同一款。

謝忻的情路的經過沉澱後，也與王少偉傳出成螢幕CP，在社群的粉絲還是對她不離不棄，像這次她一PO背影殺美照就紛紛留言「夏日的雙馬尾」、「想看你正面照，因為太美麗了」、「美到迷失自我」、「夾住了」、「哪裡來的高中馬尾妹？快快束手擒來」。

(中時新聞網)