湖人都已取得今年總冠軍賽2比0領先優勢了，「小皇帝」詹姆斯卻還不滿意！詹皇G2賽後表示，「我和安東尼戴維斯、教練都對今晚防守表現並不高興，我們可以表現更好，我與戴維斯並不滿足一場勝利，我們希望整場比賽都很傑出。」

在總冠軍賽G2跟安東尼戴維斯一度爆發口角的詹姆斯表示，「我們對上一支很危險的熱火隊，他們場上5人都是威脅，我們必須保持警戒、睜大眼睛，他們很習慣讓我們處於不舒服的防守位置，所以我們不是希望，而是知道G3會更好。」

昔日騎士隊友厄文最近發表自己跟杜蘭特都可當總教練的聳動說法，也讓詹姆斯不禁表態，自己屬於接受執教類型的球員，「首先從競爭的角度，我在熱火時曾跟佛格(湖人現任總教練)執教的溜馬多次交手，我很清楚那支球隊訓練有素。」

「我整個人生都是一名願意接受執教的球員，我替多名教練打過球，一直都是很好執教，」詹姆斯說，「更重要的是總教練必須獲得所有球員的尊重，無論你是誰，只要你對產生影響力與做到特殊事情的態度是認真的，那就要尊重總教練。」

(中時 )